Ингушетия готовится принять участие в национальном конкурсе «Вкусы России»
Первого сентября завершится прием заявок на участие во Втором национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого выступает Минсельхоз РФ. Ингушетия заявила три наименования блюд на участие в конкурсе.
В рамках грандиозного мероприятия регионы расскажут всей стране о популярных местных блюдах и продуктах. Лучшие участники попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза РФ. Цель конкурса — рассказать потребителям об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы. Так не только «местные», но и все жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе аграрного ведомства региона, республика представит шоколад «Магас», национальную халву, традиционное блюдо «мясо с галушками» (дулх-хьалтам).
Шоколад «Магас» — это тёмный шоколад с восхитительным вкусом ручной работы, вес плитки — 100-150 граммов, каждая в оригинальной индивидуальной упаковке.
Халва из кукурузной или пшеничной муки является одним из самых распространенных и любимых лакомств в Ингушетии. Рецепт приготовления халвы не сложен, но от простоты приготовления блюдо менее вкусным не становится, а попробовав его раз, вы захотите снова и снова приготовить и угостить им своих друзей и родных.
Мясо с галушками (дулх-хьалтам) — одно из самых известных, вкусных и сытных блюд ингушской кухни, которое подают с крепким прозрачным бульоном в отдельной чашке и чесночным соусом. Галушки готовят из пшеничной или кукурузной муки и варят в кипящей подсоленной воде несколько минут, пока они не всплывут. Ингуши очень любят это блюдо, практически ни одно застолье не обходится без него.
Победителей конкурса «Вкусы России» выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты.
С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.