Ингушетия готовится принять участие в национальном конкурсе «Вкусы России»

В рамках грандиозного мероприятия регионы расскажут всей стране о популярных местных блюдах и продуктах. Лучшие участники попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза РФ. Цель конкурса — рассказать потребителям об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы. Так не только «местные», но и все жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе аграрного ведомства региона, республика представит шоколад «Магас», национальную халву, традиционное блюдо «мясо с галушками» (дулх-хьалтам).

Шоколад «Магас» — это тёмный шоколад с восхитительным вкусом ручной работы, вес плитки — 100-150 граммов, каждая в оригинальной индивидуальной упаковке.

Халва из кукурузной или пшеничной муки является одним из самых распространенных и любимых лакомств в Ингушетии. Рецепт приготовления халвы не сложен, но от простоты приготовления блюдо менее вкусным не становится, а попробовав его раз, вы захотите снова и снова приготовить и угостить им своих друзей и родных.

Мясо с галушками (дулх-хьалтам) — одно из самых известных, вкусных и сытных блюд ингушской кухни, которое подают с крепким прозрачным бульоном в отдельной чашке и чесночным соусом. Галушки готовят из пшеничной или кукурузной муки и варят в кипящей подсоленной воде несколько минут, пока они не всплывут. Ингуши очень любят это блюдо, практически ни одно застолье не обходится без него.

Победителей конкурса «Вкусы России» выберет конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также другие эксперты.

С 20 октября по 7 ноября состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.