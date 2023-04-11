Ингушетия готовится принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства

Организатором голосования, как и в прошлые годы, является Минстрой и Минцифры России. В течение 45 дней каждый желающий житель региона старше 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию, благоустройство которой он видит в первоочередном порядке. Всего на голосование в регионе выставлено 53 общественные территории в 9 муниципальных образованиях. Согласно установленным показателям, в ходе голосования необходимо выбрать 39 территорий.

Как сообщили в Минстрое республики, в настоящее время во всех районах и городах Ингушетии завершена подготовительная работа для проведения онлайн-голосования, сформированы рабочие группы, завершен набор волонтеров, составлен перечень общественных пространств и размещен на платформе.

Комментируя предстоящую кампанию по голосованию, министр строительства Микаил Балахоев отметил, что данное мероприятие — яркий пример того, как жители республики могут влиять на жизнь в своем городе, создавать новые общественные места и реконструировать старые, выбирать дизайн-проекты, которые им близки и актуальны для их детей.

«Сегодня мы начинаем нашу информационную и агитационную работу среди населения. Надеемся, что ни один житель нашей маленькой республики не останется равнодушным к данному мероприятию и отдаст свой голос за ту или иную территорию», — подчеркнул глава Минстроя республики.

Напомним, в нынешнем году в рамках нацпроекта в Ингушетии будет благоустроено 22 общественные территории в 9 муниципальных образованиях. На сегодняшний день муниципалитетами заключены контракты и начаты строительные работы.