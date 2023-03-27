Ингушетия и ДНР организуют обмен опытом между специалистами разных сфер регионов

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Постпред Ингушетии Михаил Илезов в рамках поручения Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в России Ольгой Макеевой.

Гостья поблагодарила Михаила Илезова за тёплый приём, поздравила ингушский народ с 253-й годовщиной вхождения Ингушетии в состав России, рассказала о текущей ситуации в Донецкой Народной Республике. Постпред республики в свою очередь выразил поддержку жителям Донбасса в борьбе за правду и свою землю и пожелал скорейшей победы.

Как сообщили в постпредстве Ингушетии, в ходе встречи был затронут широкий спектр вопросов, в том числе таких, как обмен опытом между специалистами разных сфер ДНР и Ингушетии. Обе стороны подчеркнули важность укрепления взаимодействия между республиками, необходимость сохранения общей истории, традиций народов и договорились интенсифицировать дальнейшее взаимодействие между представительствами.

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