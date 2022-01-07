Туризм

Ингушетия и другие регионы СКФО пользуются популярностью у туристов

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Пандемия и действующие на ее фоне сложности с путешествиями по миру дали толчок внутреннему туризму в России. Большой популярностью начал пользоваться Северный Кавказ. Вместо отдыха в городах люди начали предпочитать проводить время на природе. На этом фоне начал активнее развиваться экотуризм с глэмпингами.

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова в беседе с «360» отметила, что туры по городам очень сильно уступили поездкам на природу. По ее словам, популярными стали Ингушетия, Карелия, Домбай, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня.

Для отдыха в России, по ее мнению, можно советовать огромное количество мест. Некоторым из них просто пока не хватает пиара, причем незаслуженно.

Бум внутреннего туризма, по оценке Ракуловой, пришелся на автобусные групповые туры, потому что с финансовой точки зрения это получается выгоднее самостоятельной поездки. Следом за высоким спросом улучшилось и качество предоставляемых услуг.

Как ранее сообщала «Ингушетия», всесезонный курорт «Армхи» в горной части республики предлагает туристам активный отдых.

Для посетителей курорта доступны прогулки на лошадях, экскурсии к средневековым башенным комплексам и древним храмам с гидами, которые расскажут, как жили горцы и молились, строили эти памятники архитектуры. Также желающие смогут прокатиться на канатной дороге, пострелять из лука и другого оружия.

Напомним также, что 31 декабря 2021 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд «Посети Кавказ». Пассажиры смогут узнать много полезной информации о туристических проектах и достопримечательностях региона.

Поезд будет ежедневно курсировать до июня 2022 года.

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