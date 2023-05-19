Ингушетия и Карачаево-Черкесия будут взаимодействовать в АПК, туризме и промышленности

Как сообщает «Интерфакс», перспективы межрегионального сотрудничества, социально-экономическое и культурное взаимодействие между республиками обсуждались на встрече руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и Главы Ингушетии Мухмуд-Али Калиматова, прибывшего с рабочим визитом в КЧР.

Руководитель КЧР уточнил, что взаимодействие планируется не только на государственном уровне, но и путем укрепления культурных связей, реализации проектов в сфере образования, молодежной политики.

«В ходе встречи наметили пути обмена опытом и межрегионального сотрудничества по основным направлениям экономической деятельности: сельского хозяйства, туризма, промышленности, предпринимательства», — написал Темрезов в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что в ближайшее время профильные министры обоих субъектов сформируют детальный план взаимодействия регионов.