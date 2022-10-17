Ингушетия и Ростовская область достигли договорённости о развитии пассажирских авиаперевозок

Отмечается, что соглашения были подписаны между и. о. министра промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадмой Дорджиевым и заместителем губернатора Ростовской области -министром транспорта Владимиром Окуневым.

«Заключённое соглашение очень важно для Ингушетии и Ростовской области в сфере экономического развития, туризма. Республика богата красивыми местами: башенные комплексы, заповедник Эрзи, Ассинское и Джейрахское ущелья. Также, пользуясь случаем, хочу отметить, что в Джейрахе находится лечебно-оздоровительный комплекс «Армхи», который активно развивается при поддержке «Кавказ. РФ». Поэтому всех жителей Ростовской области мы приглашаем посетить горную Ингушетию и насладиться её красотами и пейзажами», — цитирует Бадму Дорджиева его пресс-служба.

Напомним, в настоящее время в рамках постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» при софинансировании из регионального бюджета осуществляются рейсы из аэропорта «Магас» в города Самара (1 раз в неделю, с июня), Санкт-Петербург (2 раза в неделю, с августа), Сочи (2 раза в неделю, с августа), Тюмень (1 раз в неделю, с сентября).

К настоящему времени уже сформирован определенный реестр новых направлений, которые откроются уже скоро, после возобновления полетов из Платова — международного аэропорта Ростова-на-Дону. Как уточнили в правительстве региона, теперь жителям будут доступны безопасные и удобные рейсы в Ростов-на-Дону, а также в другие субъекты Российской Федерации, а билеты на авиарейсы будут дешевле за счёт паритетного субсидирования республикой и Ростовской областью.