Ингушетия к 2030 году увеличит площади виноградников до 1 тыс. га

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В республике ежегодно будут закладывать по 50 га виноградников для увеличения их площадей до 1 тыс. га к 2030 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Магамед Гагиев.

«Мы ежегодно закладываем минимум по 50 гектаров, всего планируем довести площади под виноградниками до 1 тыс. га к 2030 году. В рамках ежегодной закладки многолетних насаждений в Ингушетии в прошлом году высажено 100 гектаров винограда столовых сортов «Августа» и «Зеленокумский», — приводятся слова Гагиева в Телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в сообщении, в 2023 году в Ингушетии планируется заложить еще 100 гектаров. Это будет виноград сорта «Молдова», «Августа» и «Зеленокумский».

Ранее сообщалось, что Ингушетия разработала план мероприятий по возрождению в регионе в прежнем объеме площадей виноградников, вырубленных в середине 80-х годов под предлогом борьбы с пьянством в период проведения политики «сухого закона».

В Малгобекском районе начаты восстановительные работы. Первым шагом к возрождению виноградарства стала закладка виноградников на площади 30 гектаров. Посаженная на северо-восточной части Терского хребта виноградная лоза завезена из Краснодарского края. Для этого выделены площади на территориях государственных сельхозпредприятий и КФХ.

Помимо устранения административных барьеров в оформлении документации на землю, власти готовы субсидировать до 25% затрат, размер субсидии будет зависеть от схемы посадок, применяемых интенсивных технологий.

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