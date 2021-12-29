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Ингушетия лидер группы «невозмутимых» регионов

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Эксперты аналитического департамента компании развития общественных связей назвали наиболее тревожные регионы по итогам 2021 года, самым невосприимчивым к фобиям субъектом России оказалась Ингушетия, сообщает РБК.

Регионы в зависимости от восприимчивости к проблемам и страхам разделили на три группы: встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

В число невозмутимых попали Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Якутия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

В группу тревожных вошли (по убыванию в зависимости от места в рейтинге): Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край.

В десятку уравновешенных попали Курская область, Калининградская область, Калужская область, Татарстан, Забайкальский край, Волгоградская область, Тульская область, ЯНАО, Тверская область и Иркутская область.

При этом, в Москве и Петербурге ключевыми поводами для тревоги стала пандемия, тогда как в Вологодской области к коронавирусу прибавился рост цен, а в Пермском крае лидером стал рост жестоких преступлений, главное событие в регионе — стрельба в университете, в результате которой погибли 6 человек.

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