Ингушетия лидер рейтинга регионов с максимальным сокращением выбросов предприятий в 2020 году

Отмечается, что существеннее всего промышленные выбросы снизились в Ингушетии (на 77,5%, до 1,8 тыс. тонн). На восьмом месте расположился Дагестан (-23,8%, до 10 тыс. тонн). Кроме того, в эту десятку вошли Калмыкия, Удмуртия, Магаданская область, Чувашия, Рязанская и Нижегородская области, Томская область и Москва.

Худшую динамику год к году показал Севастополь (рост выбросов на 135,6%, до 6,9 тыс. тонн). Далее идут Марий Эл (рост выбросов на 47,1%, до 55 тыс. тонн), Тверская область (+44,9%, до 96,6 тыс. тонн), Ивановская область (+41,4%, до 24,5 тыс. тонн), Северная Осетия (+40%, до 10,1 тыс. тонн), Забайкальский край (+23,3%, до 137,2 тыс. тонн), Алтай (+22%, до 6,8 тыс. тонн), Волгоградская (+21,6%, до 174,6 тыс. тонн), Новосибирская (+20,8%, до 164,4 тыс. тонн) и Пензенская область (+17,9%, до 32,6 тыс. тонн)

По данным экспертов, за 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ — на 2% меньше, чем годом ранее. По мнению авторов исследования, по промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым «чистым» за последние 20 лет. При этом за прошлый год в России резко выросло число предприятий-загрязнителей — их стало больше на 19,6 тысяч, или 21%.

По абсолютному приросту предприятий-генераторов выбросов лидируют в основном индустриально развитые регионы. В Краснодарском крае число загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 1984 объекта. Также среди лидеров находятся Московская область, Ростовская область, Башкортостан, Забайкальский край, Владимирская область, Удмуртия, Пермский край, Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ, говорится в исследовании.