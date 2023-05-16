Ингушетия лидирует по росту промышленного производства в СКФО

«Мы активно продолжаем работу по развитию реального сектора экономики и промышленности. Нам удалось достичь высоких результатов — рост промышленного производства составил 10,8%, и мы смогли занять первое место по СКФО. Считаю это важным показателем работы правительства», — прокомментировал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что хороших результатов республика достигла и по другим показателям: увеличен индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям на 12,6%, наилучшая динамика в отраслях производства готовых металлических изделий (58,9%), обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (11,4%), производства резиновых и пластмассовых изделий (19,5%) и металлургического производства (12,3%).

«Продолжаем активно работать над созданием благоприятной инвестиционной среды, внедрением инновационных технологий для поддержки предпринимателей. Считаю, что успешное развитие промышленности — это один из ключевых факторов для улучшения экономической ситуации в регионе», — отметил Калиматов.

По его словам, все эти достижения являются ключевыми приоритетами развития региона.

«Открывая новые промышленные площадки, мы создаем новые рабочие места. Хочу поблагодарить правительство Ингушетии за проделанную работу», — подчеркнул руководитель субъекта.