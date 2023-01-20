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Ингушетия лидирует среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни

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Ингушетия лидирует среди регионов России по ожидаемой продолжительности жизни — 80,5 лет. Об этом свидетельствуют данные Агентства политических и экономических коммуникаций за прошлый год.

Это говорит об улучшении качества жизни людей, считает Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Кавказ всегда славился долголетием, а теперь у жителей Ингушетии растет и средняя продолжительность жизни. Это говорит об улучшении качества жизни и желании людей следить за своим здоровьем. Наша природа тоже этому способствует — у нас экологически чистый регион», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Руководитель субъекта отметил, что именно поэтому Ингушетию часто посещают жители других регионов страны в рамках оздоровительного туризма.

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