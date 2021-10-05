Ингушетия лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по доступности отдыха осенью

Далее в пятёрке следуют Северная Осетия (3210 руб.), Чечня (3250 руб.), Дагестан (3290 руб.) и Карачаево-Черкесия (3600 руб.). Портал бронирования «Санатории-России. рф» представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха осенью этого года.

Низкие цены связаны с тем, что осенью, когда активность отдыхающих заметно падает, санатории традиционно открывают сезон скидок. Самым дорогим отдыхом в СКФО станет отдых в санаториях Ставрополья.

Рейтинг составлен по данным анализа спроса и приобретения путевок на отдых в санаториях России в ноябре текущего года.