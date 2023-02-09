Ингушетия лидирует в СКФО по числу участников онлайн-уроков финансовой грамотности для пенсионеров

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Ингушетия стала одним из самых активных участников проекта по финансовому просвещению для старшего поколения, заняв первое место в СКФО и шестое по стране в прошлом году.

Как сообщило Отделение Банка России по республике, ингушские пенсионеры просмотрели онлайн-лекции более семи тысяч раз, что почти на 59% больше, чем годом ранее.

«Донести важную информацию о финансах до такого числа жителей региона нам помогли муниципальные образования — они организовывали для пенсионеров групповые просмотры вебинаров. А тем, кто хотел пройти обучение индивидуально, работники администраций помогали выйти на связь из дома. К дистанционным занятиям Банка России активно подключился и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов республики», — отметил управляющий Отделением Банка России по Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

Весенняя сессия вебинаров Банка России началась 7 февраля и продлится три месяца. Зарегистрироваться и ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте проекта. Принять участие в онлайн-уроках может любой желающий, достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету. Занятия бесплатные, участвовать в вебинарах можно как группами, так и самостоятельно.

 

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