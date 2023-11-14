Ингушетия лидирует в СКФО по обороту розничной торговли

По данным Минэкономразвития региона, показатели потребительского спроса за январь-сентябрь этого года демонстрируют уверенный рост: 35,3 млрд рублей или 118,1 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года.

В промышленном производстве рост индекса составил 10,6 % (второе место по СКФО). Полезных ископаемых добыто на 63,1% больше, а рост индекса производства продукции обрабатывающей промышленности составил 9,8% — третье место по округу.

«Объем производства сельхозпродукции составил 14,5 млрд рублей (более 102%). На показатели повлиял рост производства мяса в 1,9 раза, молока — на 3,1% и яиц — на 3,7%», — отметила министр экономического развития Эсет Тумгоева.

По ее словам, сохраняется положительная динамика роста поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий. В сравнении с прошлым годом поголовье КРС увеличилось на 1,5% (71,3 тыс. голов), овец и коз на 4,3 %. Поголовье птиц увеличилось на 33% (475 тыс. голов).

Премьер отметил, что итоги за 9 месяцев текущего года свидетельствуют о сохранении в Ингушетии положительной тенденции развития по основным направлениям.

«Во многом это является результатом реализации комплексного плана действий правительства региона и оперативным решениям, принятым Главой республики, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие основных отраслей. Нам удалось сохранить стабильность и позитивную динамику, но остались нерешенные проблемы, и здесь важно активизировать работу и использовать все имеющиеся резервы для благополучного завершения года», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.