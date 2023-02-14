Статистика

Ингушетия лидирует в СКФО по увеличению оборота предприятий общественного питания

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В Ингушетии на 33,1% увеличился оборот предприятий общественного питания. Это – лучший показатель среди регионов Северного Кавказа за 2022 год.

По данным Северо-Кавказстата, по величине оборота лидирует Дагестан – 96, млрд рублей. В целом в СКФО наблюдается рост на 0,9% по сравнению с 2021 годом.

По информации Росстата, в  2019 году оборот общепита на Северном Кавказе достиг максимума с 2005 года в 144 млрд рублей. В пандемию он сократился до 106,1 млрд рублей. В текущем году оборот значительно превысил допандемийный уровень, отмечает ТАСС.

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