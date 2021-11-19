Туризм

Ингушетия может стать центром притяжения туристов — Валентина Матвиенко

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Валентина Матвиенко

У Ингушетии есть все шансы, чтобы стать настоящим центром притяжения для туристов, что в свою очередь будет способствовать появлению новых рабочих мест. Об этом заявила 19 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

По словам спикера СФ, проблема безработицы и теневой занятости остро стоит в регионе, доходы населения остаются пока на низком уровне. Учитывая сложившуюся ситуацию, властям стоит действовать активнее. Одним из востребованных направлений здесь может быть развитие сферы туризма, отметила Матвиенко.

«Действительно, в Ингушетии есть на что посмотреть, что увидеть. Сотни объектов культурного наследия, знаменитые средневековые башни, заповедники, горы, реки, водопады и в дополнение ко всему — комфортный климат. Поэтому я призываю вас развивать туристические маршруты, создавать инфраструктуру, более активно продвигать позитивный гостеприимный имидж республики», — сказала председатель верхней палаты парламента России.

Напомним, с 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят дни Ингушетии.

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