По словам спикера СФ, проблема безработицы и теневой занятости остро стоит в регионе, доходы населения остаются пока на низком уровне. Учитывая сложившуюся ситуацию, властям стоит действовать активнее. Одним из востребованных направлений здесь может быть развитие сферы туризма, отметила Матвиенко.

«Действительно, в Ингушетии есть на что посмотреть, что увидеть. Сотни объектов культурного наследия, знаменитые средневековые башни, заповедники, горы, реки, водопады и в дополнение ко всему — комфортный климат. Поэтому я призываю вас развивать туристические маршруты, создавать инфраструктуру, более активно продвигать позитивный гостеприимный имидж республики», — сказала председатель верхней палаты парламента России.

Напомним, с 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят дни Ингушетии.