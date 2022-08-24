Ингушетия на 100% выполнила дорожные работы от годового плана

По его словам, в России введено в эксплуатацию уже более 1,2 тыс. региональных объектов из плана 2022 года. Их общая протяжённость составляет свыше 2,5 тыс. км. Дорожные мероприятия из основного плана работ уже завершены в Белгородской области и в Республике Ингушетия, на финишной прямой Пензенская область, Краснодарский край и Ненецкий автономный округ.

В первоначальных планах в этом году в регионе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был предусмотрен ввод 51 объекта протяжённостью 263,21 км, но благодаря дополнительному финансированию появилась возможность отремонтировать еще 58,5 км дорог.

Всего в этом году по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 16 тыс. км трасс и улично-дорожной сети городских агломераций.

Как сообщается на сайте РФ, план дорожных работ 2022 года по нацпроекту выполнен на 60%.

«Благодаря нацпроекту полномасштабные работы развёрнуты в 84 субъектах. На сегодняшний день у нас уже уложено почти 75 млн кв. м дорожного покрытия. Это почти 60% от запланированного на этот год объёма», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.