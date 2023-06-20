Призыв

Ингушетия на 100% выполнила план по весеннему призыву

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Ингушетия на 100% выполнила план по весеннему призыву. Во вторник состоялась отправка новобранцев заключительной группы из 29 юношей. Всего 225 призывников убыли по месту постоянной службы в военные части.

Как сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов, все ребята успешно прошли медицинскую комиссию и готовы отдать свой воинский долг Родине.

«Благодаря проведенной разъяснительной работе среди населения с привлечением общественных организаций и духовенства, сходам о необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности Ингушетия на 100% выполнила план на весенний призыв. За этим результатом стоит большая совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении в республике весенней призывной кампании, а также родителей, достойно воспитавших сыновей, самих новобранцев, готовых служить Родине, за их активную гражданскую позицию, за то, что они понимают, что это долг каждого мужчины.

«Считаю, что служба в армии по-настоящему закаляет характер, вырабатывает дисциплину, навыки работы в коллективе, улучшает спортивную подготовку и нравственные качества, а также открывает большие возможности и карьерные перспективы. Будущим солдатам желаю благополучной службы. Уверен, что они с честью и достоинством будут нести службу и выполнять воинский долг», — подчеркнул Глава региона.

Отметим, что проводы новобранцев в армию состоялось на территории 503-мотострелкового Гвардейского полка, дислоцированного в сельском поселении Троицкое Сунженского района, с участие исполняющего обязанности премьер-министра республики Магомеда Евлоева, представителей органов власти, общественных и патриотических организаций, родных и близких призывников.

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