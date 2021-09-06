Ингушетия находится на четвертом месте среди регионов по темпам вакцинации против Covid-19

По ее словам, на 6 сентября количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 140 923 человека (66,9% от общего количества полученной вакцины и 65,7% от количества подлежащего населения), вторым компонентом вакцины привито 126 411 человек.

Торшхоева отметила, что в настоящее время республикой получено 210 430 комплектов вакцины против коронавируса.

Также она добавила, что в регионе продолжают функционировать 22 прививочных пункта, 5 передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, подлежащих вакцинации, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В Ингушетии к 6 сентября количество заболевших достигло 20 034 человека, 18 479 из которых выздоровели, умерло — 287. На госпитализации находятся 383 человека, из них 30 — в реанимации.