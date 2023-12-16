Ингушетия находится в «красной зоне» по ОСАГО

Застраховано в среднем не более 30% автомобилей. Доля субъекта на рынке ОСАГО составляет по сборам 0,04%, по выплатам — 0,16%. Фактически деятельность большинства страховщиков в регионе убыточна.

Как сообщили «Ингушетии» в региональном кабинете министров, заместитель начальника Южного главного управления Банка России Виктории Олейник заявила, что республика последние годы находится в «красной зоне» и характеризуется высокой убыточностью для страховщиков. За 4 года сумма выплат в субъекте превысила сборы страховых премий более чем на 750 млн рублей.

Замминистра внутренних дел по республике Александр Ищенко рассказал, что с начала года составлено около 2,5 тыс. административных материалов, из-за несоблюдения водителями требований об обязательном страховании. Также выявлены факты предъявления полисов ОСАГО с признаками подделки, заведено 10 уголовных дел по выявленным случаям мошенничества в сфере страхования.

Участники совещания предложили усовершенствовать систему контроля за страховыми полисами, ужесточить наказание за мошенничество и расширить механизмы проведения контрольных мероприятий на дорогах.

«Обращаю внимание, что оформить ОСАГО можно в электронном виде. Нужно помнить, что успешное противодействие нарушениям требует и прозрачной системы контроля за их реализацией, а также обеспечения доступа граждан к информации о своих правах и обязанностях по ОСАГО. Безусловно, эффективность принимаемых мер будет зависеть от их комплексной и системной реализации, а также от сотрудничества не только всех ответственных структур, но и наших жителей в том числе», — подчеркнул Олег Фурсов.

По итогам встречи принято решение создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут представители Банка России, правительства республики, правоохранительных органов, судебной власти и региональных страховых компаний. Взаимодействие всех этих структур должно стабилизировать ситуацию в системе ОСАГО и вывести регион из «красной зоны».