«Мы достигли с депутатами взаимопонимания в том, что упразднение Конституционного Суда Ингушетии должно произойти в течение 2022 года в сроки и порядке, которые будут согласованы при принятии соответствующего республиканского закона», — заявил глава КС республики Аюп Гагиев по итогам встречи с парламентариями.

Гагиев считает, что при этом необходимо соблюсти требования закона о предоставлении соответствующих гарантий и компенсаций судьям и работникам аппарата суда.

Он пояснил, что ст. 118 Конституции РФ (в новой редакции) не предусматривает наличие региональных конституционных судов в судебной системе страны. Федеральный конституционный закон от 8 декабря 2020 года устанавливает, что существующие конституционные (уставные) суды субъектов РФ подлежат упразднению до 1 января 2023 года.

Председатель КС отметил, что прекрасно понимает опасения жителей республики по поводу ликвидации Конституционного Суда — одного из институтов государственности Ингушетии. Но регион вынужден выполнить требования федерального закона, и находимся в одинаковой ситуации с другими субъектами РФ.

Кроме того, в рамках разговора обсуждалась целесообразность создания Конституционного совета в регионе.

Как сообщал ранее председатель комитета по государственному строительству и законодательству регионального парламента Ислам Гадиев, сейчас решается вопрос об упразднении Конституционного Суда Ингушетии. Но эта работа ведётся на основании представления прокуратуры республики, которая указывает на несоответствие Конституции республики статье 118 Конституции РФ.

По его мнению, в конечном итоге вопрос несоответствия будет вынесен на рассмотрение общим заседанием Народного Собрания, где каждый депутат сделает свой выбор.

Основной закон государства выполнять придется всем.

Гадиев отметил, что Ингушетия не является первооткрывателем в этом вопросе. 17 регионов РФ уже упразднили Конституционные суды. Депутат считает, что у парламента не осталось ни одного аргумента в пользу отклонения протеста прокуратуры, как это делалось ранее, таких, как наличие хотя бы одного незаконченного дела, находящегося на рассмотрении у КС республики. Новые дела принимать и рассматривать согласно Конституции РФ он не имеет права.

Решение об учреждении в Ингушетии КС было принято первым президентом республики Русланом Аушевым в 2001 году и в конце этого года в Конституцию республики были внесены соответствующие поправки. В конце 2001 года Аушев ушёл в отставку и суд не был сформирован.

В конце декабря 2009 года Народное Собрание республики назначило трех судей КС региона, и указом президента Ингушетии была определена дата начала работы суда с 1 января 2010 года.

За 10 лет деятельности суда вынесено 25 постановлений.