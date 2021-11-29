Ингушетия наименее закредитованный регион России

Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 56,4 тысячи рублей, до 312,1 тысячи рублей на 1 октября 2021 года.

В Ингушетии объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть более 36 тысяч рублей, для сравнения, это в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе и третье места у Чечни и у Дагестана, где в среднем кредитная задолженность составляет 70,9 (два года назад было 46) и 74,8 (49 в 2019 году) тысячи рублей.

По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 611,8 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 567,5, 513,1 и 460,5 тысячи рублей соответственно.

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 августа 2020 по 1 августа 2021 года). Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 октября 2021 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.