Ингушетия наименее закредитованный регион в России

Объем задолженности на одного человека в Ингушетии составляет 39 200 рублей. На втором месте — Чечня, где один житель должен кредитным организациям 74 600 рублей. Третью строчку занимает Дагестан — 84 400 рублей.

Последнюю строчку списка заняла Калмыкия. Здесь один житель в среднем обязан заплатить по кредитам 328 200 рублей.

В целом средний уровень закредитованности россиян вырос за 2021 год с 49,1 до 55,6%.

Результаты исследования показывают, что долговая нагрузка населения в субъектах России достаточно неоднородна. Отношение кредитов к годовой зарплате варьируется в диапазоне от 12% до 104%.