Кредит

Ингушетия наименее закредитованный регион в России

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Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая — в Ингушетии, причем разница между показателями в этих субъектах оказалась восьмикратной, отмечается в исследовании РИА Новости.

Объем задолженности на одного человека в Ингушетии составляет 39 200 рублей. На втором месте — Чечня, где один житель должен кредитным организациям 74 600 рублей. Третью строчку занимает Дагестан — 84 400 рублей.

Последнюю строчку списка заняла Калмыкия. Здесь один житель в среднем обязан заплатить по кредитам 328 200 рублей.

В целом средний уровень закредитованности россиян вырос за 2021 год с 49,1 до 55,6%.

Результаты исследования показывают, что долговая нагрузка населения в субъектах России достаточно неоднородна. Отношение кредитов к годовой зарплате варьируется в диапазоне от 12% до 104%.

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