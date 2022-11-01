Ингушетия намерена построить крупнейший объект здравоохранения за 10 млрд руб.

«В Назрани в 2023 году начнут строить республиканскую многопрофильную больницу на 450 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену», — сказал представитель ведомства.

По его словам, власти Ингушетии для этих целей определили земельный участок в районе городского автовокзала площадью более 99 тыс. кв. м. Подготовлено и утверждено медико-техническое задание, инженерными службами по запросам Минстроя выданы технические условия на водоснабжение, канализацию, газоснабжение, связь и электроснабжение.

Кроме этого, разработано обоснование инвестиций с проведением технологического и ценового аудита с получением положительного заключения на сметную стоимость строительства, которая составит без малого 10 млрд руб.

Как отметил собеседник, согласно проекту здание больницы будет семиэтажным общей площадью 54 тыс. кв. м. Лечебный блок на 450 коек включает отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, терапевтического отделения. В медучреждении предусмотрено наличие регионального сосудистого центра на 36 коек из отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек и интенсивной терапии на 18 коек, операционного блока на 9 операционных. Предусмотрены приемное отделение, консультативная поликлиника на 250 посещений, станция скорой помощи на 20 тыс. вызовов в год и вертолетная площадка.

Также в многопрофильной больнице будет располагаться диагностический блок, обслуживающий стационар и поликлинику, — отделение лучевой, ультразвуковой и эндоскопической диагностики.