Ингушетия направила в Москву заявку на капремонт школ стоимостью 1,5 млрд руб.

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Республиканские власти обратились в федеральный центр с просьбой о финансовой поддержке в проведении капитального ремонта порядка 500 общеобразовательных учреждений региона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«В Ингушетии, начиная со следующего года, планируется начать капитальный ремонт в образовательных учреждениях в порядке приоритетности. Программа рассчитана на пять лет и включает в себя около 50 объектов, всего 64 корпуса», — сказал представитель ведомства.

По информации собеседника, заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии сформирована и направлена в Министерство просвещения РФ на сумму свыше 1,5 млрд руб.

«Школы, нуждающиеся в ремонте, будут определяться в порядке степени приоритетности проведения ремонтных работ, с учётом соблюдения пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, городах с населением менее 50 тыс. человек», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Как сообщал ранее на селекторном совещании у министра просвещения РФ Сергея Кравцова вице-премьер республики Тимур Фаттахов, заявка на 23 школы уже одобрена.

По его данным, всего в рамках программы с 2022 по 2026 год в Ингушетии планируется проведение капитального ремонта в 50 школах, речь идет о 64 корпусах общеобразовательных учреждений.

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