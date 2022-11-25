Ингушетия направит 378 млн руб. на строительство четырех объектов здравоохранения

«В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Ингушетии в Назрановском районе запланировано строительство Сурхахинской амбулатории на 100 посещений в смену на общую сумму 77, 2 млн руб.», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в отдаленном ингушском селе Южное построят новое здание ФАПа. Структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, которое будет осуществлять доврачебную первичную медико-санитарную помощь, рассчитано на 20 посещений в смену. На его возведение направят около 13 млн руб.

Самый крупный из четырех объектов по упомянутой программе построят в селе Экажево. Речь идет об Экажевской амбулатории на 60 койко-мест на общую сумму 268,1 млн руб. Сроки реализации проекта — 2024-2025 гг.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения республики на 2025 г. предусмотрено строительство первого ФАПа в предгорном селе Чемульга на 20 посещений в смену. Стоимость проекта составляет 20 млн руб.

Ранее сообщалось, что в настоящее время ведется капремонт городской детской поликлиники на общую сумму 16 млн руб. Соответствующий контракт был заключен в мае.

В Назрановском районе строится Кантышевская участковая больница. Здание предполагается ввести в эксплуатацию в 2023 году. Его заказчиком выступило министерство строительства региона.

Согласно проекту, новое медучреждение рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании предусмотрят кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты со всеми удобствами для пациентов.

Кроме того, в 2023 году откроют новое инфекционное отделение на территории детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Назрани. Корпус отделения будет рассчитан на 60 койко-мест.

В учреждения здравоохранения Ингушетии до конца года в полном объеме поставят более 350 единиц медоборудования. За счет средств федерального бюджета приобретено 18 единиц передвижных медпунктов, 70 машин скорой медпомощи. По позициям, где не было предусмотрено федеральное финансирование, но имелась острая потребность, выделялось финансирование из собственного резервного фонда. Так, был приобретен компьютерный томограф для малгобекской больницы.