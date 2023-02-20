Ингушетия направляет очередной гуманитарный груз участникам СВО

«Сегодня для наших бойцов на передовую отправляем очередной груз с продуктами питания от местных производителей, а также вещи: спальные мешки, специальные устройства, теплую одежду, садовые печи и многое другое», — написал руководитель субъекта.

Он отметил, что «каждый раз во время передачи груза наши ребята озвучивают свои пожелания, уже по ним формируем следующую отправку. Готовим все, что им нужно».

«Хочу отметить, что работу по поддержке СВО, наших военнослужащих и их семей мы не останавливаем ни один день. Ребята должны чувствовать, что не одни, что их здесь в Ингушетии поддерживают, в них верят и за ними есть надежный тыл. Это настоящие мужчины и герои, и они достойны безмерного уважения и постоянной поддержки», — подчеркнул Калиматов.