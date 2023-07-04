Ингушетия обзаведется новыми объектами здравоохранения в этом году

«Идет строительство инфекционного корпуса детской республиканской больницы, психоневрологического диспансера в селе Плиево, Кантышевской участковой больницы, поликлиники на 300 посещений в смену в Сунже. Ввод этих объектов запланирован уже в этом году», — сказал Калиматов.

Как отметил Глава региона, помимо этого, проведен капремонт детской поликлиники в Назрани и Малгобекской районной больницы, открыт региональный гериатрический центр для обслуживания пожилых граждан.

По его информации, в прошлом году власти Ингушетии приобрели 16 единиц медицинского оборудования для региональных сосудистых центров и сосудистых отделений и республиканского онкологического диспансера. Впервые осуществлены вылеты санитарной авиации.

Проводится адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции.

«Подготовка квалифицированных кадров является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. Для устранения дефицита в кадрах в 2022 году в рамках программы «Земский доктор», которая направлена на привлечение врачей в труднодоступные сельские районы республики, 49 врачей получили единовременные компенсационные выплаты в размере по 1 млн руб. Мероприятие будет продолжено и в 2023 году», — добавил Калиматов.

К основным задачам Минздрава Ингушетии на 2023 год Калиматов отнес дальнейшее оказание медицинской помощи участникам и семьям участников СВО, недопущение распространения инфекционных заболеваний, проведение профилактических мероприятий и работы по информированию населения.