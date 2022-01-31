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Ингушетия оказалась на 83 месте по числу преступлений за 2021 год

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Ингушетия заняла 83 место в рейтинге Генпрокуратуры России по числу преступлений за 2021 год, следует из обнародованного надзорным ведомством в понедельник, 31 января, списка зарегистрированных преступлений в регионах.

"Волгоградская область — на 18-м месте (37 910 преступлений), Ставропольский край — двадцатый (34 008 преступлений), Дагестан — на 44-м месте (14 852 преступления), Астраханская область — на 49-м месте (13 801 преступление), Северная Осетия — на 69-м месте (8 152 преступления), Кабардино-Балкария — на 72-м месте (7 557 преступлений), Адыгея — на 77-м месте (4 496 преступлений), Карачаево-Черкесия — на 78-м месте (4 345 преступлений), Чечня — на 80-м месте (3 128 преступлений), Калмыкия — на 81-м месте (2 940 преступлений), Ингушетия — на 83-м месте (2 103 преступления).

Напомним, Ингушетия стала одним из лидеров среди регионов по наименьшему числу налоговых преступлений в стране за 2021 год. По ущербу от налоговых преступлений рейтинг возглавили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Также по федеральным округам списки возглавили регионы с высоко развитой экономической системой.
В Приволжском федеральном округе лидером стал Татарстан наряду с Самарской и Оренбургской областями.

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