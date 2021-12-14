Ингушетия оказалась на последних позициях списка по доступности покупки автомобилей

«На последнем (85-м) месте среди субъектов РФ оказалась Чечня, в которой лишь 3,5% семей могут позволить себе покупку недорогого автомобиля, стоимостью около 700 тыс. рублей. Новая машина за 1,8 млн рублей доступна 0,7% семей. Тем не менее есть семьи, которые могут купить и более дорогую автотехнику — за 6 млн рублей. Но их насчитали всего 0,04%. Далее идет Ингушетия (84-е место), Дагестан (83-е место), Кабардино-Балкария (82-е место). Карачаево-Черкесия заняла 79-е место, Северная Осетия — 87-е», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из первой десятки антилидеров выбился лишь Ставропольский край, оказавшийся на 62-й ступени в рейтинге.