Рейтинг

Ингушетия оказалась на последних позициях списка по доступности покупки автомобилей

0

В регионах Северного Кавказа, по итогам исследований РИА «Новости», труднее купить новый автомобиль из автосалона. Был проанализирован ряд факторов, в частности возможность покупки автомобиля в кредит и выделение средств из семейного бюджета на его обслуживание.

«На последнем (85-м) месте среди субъектов РФ оказалась Чечня, в которой лишь 3,5% семей могут позволить себе покупку недорогого автомобиля, стоимостью около 700 тыс. рублей. Новая машина за 1,8 млн рублей доступна 0,7% семей. Тем не менее есть семьи, которые могут купить и более дорогую автотехнику — за 6 млн рублей. Но их насчитали всего 0,04%. Далее идет Ингушетия (84-е место), Дагестан (83-е место), Кабардино-Балкария (82-е место). Карачаево-Черкесия заняла 79-е место, Северная Осетия — 87-е», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из первой десятки антилидеров выбился лишь Ставропольский край, оказавшийся на 62-й ступени в рейтинге.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МВД по Ингушетии призвали водителей получать права через портал государственных услуг
В Ингушетии за минувшие сутки Covid-19 выявлен у 85 человек
Жительницу Ингушетии уличили в попытке мошенничества при получении выплат
Юные борцы спортивной школы «Ali-Yurt» из Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве города Симферополя
В Ингушетии в канун новогодних праздников начали охоту на «черных лесорубов»
Установлен хозяин схрона с оружием и боеприпасами в Ингушетии
Власти Ингушетии возьмут на особый контроль вопросы реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»
В Ингушетии дело о ДТП с тяжкими последствиями для здоровья человека направлено в суд
На лечение детей с тяжелыми заболеваниями правительство направит почти 22 млрд рублей
Капитальный ремонт 23 школ проведут в Ингушетии в 2022 году
В Ингушетии введено в строй около 94 тыс. квадратных метров жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 