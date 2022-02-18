Ингушетия оказалась самым некоррумпированным регионом страны
Ингушетия по количеству возбужденных уголовных дел по статьям о коррупции заняла последнее место в антирейтинге. В регионе зафиксировано всего одно уголовное дело по коррупции, следует из статистики Генпрокуратуры.
Меньше всего коррупционных преступлений зафиксировано также в Костромской области и в Чукотской АО.
Больше всего преступлений зафиксировано в Москве — 357 дел, затем следует Краснодарский край — 277, и далее Башкортостан — 187 дел, Санкт-Петербург (181 дело), Татарстан (169 дел) и Московская область (156 дел).