Коррупция

Ингушетия оказалась самым некоррумпированным регионом страны

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Ингушетия по количеству возбужденных уголовных дел по статьям о коррупции заняла последнее место в антирейтинге. В регионе зафиксировано всего одно уголовное дело по коррупции, следует из статистики Генпрокуратуры.

Меньше всего коррупционных преступлений зафиксировано также в Костромской области и в Чукотской АО.

Больше всего преступлений зафиксировано в Москве — 357 дел, затем следует Краснодарский край — 277, и далее Башкортостан — 187 дел, Санкт-Петербург (181 дело), Татарстан (169 дел) и Московская область (156 дел).

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