Ингушетия оказалась в «красной зоне» по частоте страховых выплат после ДТП

Отмечается, что также в красной зоне находятся Приморский край и Северная Осетия.

Ранее сообщалось, что с 9 января 2021 года ЦБ изменил расчет стоимости полисов ОСАГО, а кроме того, были анонсированы изменения, которые только собираются принять в ближайшем будущем.

В частности, на 12% ОСАГО подорожало в Ингушетии, Чечне, Хакасии и других регионах, в среднем по России рост составляет 2 — 20%

Теперь для владельцев легковушек — физических лиц Центробанк установил широкий коридор тарифа в границах от 2 224 рублей до 5 980 рублей. Расширение произошло в обе стороны, то есть водителям может довестись платить как сильно меньше, так и намного больше.