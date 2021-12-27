Ингушетия оказалась в лидерах по приросту предварительно расследованных преступлений
Пресс-служба ГУ МВД России опубликовала статистику за январь-ноябрь 2021 года. В документе приводится краткая характеристика состояния преступности в России. Из статистики следует, что Санкт-Петербург занял третье место по темпам прироста числа предварительно расследованных преступлений — 11,6%. На втором месте — Севастополь (21%), а лидирует Ингушетия (22,7%).
Кроме этого, стало известно, какую позицию заняла Северная столица по темпам прироста числа нераскрытых преступлений. Петербург находится на четвертом месте (21,3%). Перед ним только Чеченская Республика (58,5%), Тульская область (36,6%) и Дагестан (25,3%).
В сообщении также говорится, что в целом по стране обстановка стабильная. По сравнению с 11 месяцами прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%.