Ингушетия оказалась в лидерах по приросту предварительно расследованных преступлений

Кроме этого, стало известно, какую позицию заняла Северная столица по темпам прироста числа нераскрытых преступлений. Петербург находится на четвертом месте (21,3%). Перед ним только Чеченская Республика (58,5%), Тульская область (36,6%) и Дагестан (25,3%).

В сообщении также говорится, что в целом по стране обстановка стабильная. По сравнению с 11 месяцами прошлого года общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 2%.