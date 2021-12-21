«Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но главное — развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей», — рассказал СМИ генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, для составления списка специалисты РЭО брали статистические показатели и результаты социологического исследования, данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, цифровой системы «РЭО Радар», сведения ФОИВ и РОИВ, анкету участника «Зеленого рейтинга».