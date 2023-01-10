Ингушетия остается в лидерах по наименьшему количеству случаев коронавируса

В целом по стране на 10 января выявлено свыше 3 тыс. заражений, а общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 22 млн. человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1123), Петербурге (304) и Свердловской области (103).

Вместе с Ингушетией на последних строчках по количеству заболевших за сутки находятся Ростовская, Сахалинская и Нижегородская области — всего один случай заражения.

Отмечается, что на 10 января в России умерли 47 человек с Covid-19.