Ингушетия остается в лидерах по наименьшему количеству случаев коронавируса

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В Ингушетии на 10 января текущего года выявлен всего один случай заражения коронавирусом. Подобная статистика сохраняется в регионе последние пару месяцев, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

В целом по стране на 10 января выявлено свыше 3 тыс. заражений, а общее число заболевших с начала пандемии достигло почти 22 млн. человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1123), Петербурге (304) и Свердловской области (103).

Вместе с Ингушетией на последних строчках по количеству заболевших за сутки находятся Ростовская, Сахалинская и Нижегородская области — всего один случай заражения.

Отмечается, что на 10 января в России умерли 47 человек с Covid-19.

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