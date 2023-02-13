Ингушетия отправила 22 тонны муки для пострадавших от землетрясения в Сирии

«Уже завтра груз будет доставлен в Сирийскую Арабскую Республику», - цитирует Бекова пресс-служба Главы и правительства региона.

Как сообщил министр, по поручению Главы Ингушетии на средства Национального фонда развития республики было приобретено 22 тонны муки. Груз еще вчера направлен в аэропорт Чкаловский Московской области для доставки в Сирию, жители которой сейчас находятся в особенно острой нужде после мощных землетрясений.

Параллельно с этим в регионе организованы специальные пункты, куда люди приносят одежду, обогреватели, лекарства и предметы личной гигиены для пострадавших, а на средства Нацфонда развития региона приобретается все необходимое по специальному списку, составленному МИД России.

Как отметил руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, десятки тысяч людей остались без крова, тепла и пропитания. И Ингушетия не может остаться в стороне от беды, которая пришла в эти страны.

«Поскольку Турции активно оказывается помощь всем мировым сообществом, сейчас наиболее нуждающимися являются именно жители Сирии, где пункт пропуска гуманитарной помощи был заблокирован до 9 февраля из-за повреждения дороги после землетрясения. Неравнодушные к чужому горю жители республики ежедневно приносят в пункты сбора всё необходимое для отправки, активно работают благотворительные фонды Ингушетии», - приводит слова Калиматова пресс-служба.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», пункты сбора открыты в администрациях муниципальных образований республики. В перечень необходимого входят предметы первой необходимости, продукты питания, зимняя одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, термосы, средства гигиены, медикаменты и многое другое.