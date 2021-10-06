Ингушетия отправила первый состав резервистов на тренировочные сборы в военную часть

Ежемесячные тренировочные сборы проводятся в течение трех дней в рамках Указания Президента РФ «О мобилизационном людском резерве», а также на протяжении целого месяца один раз в год. Занятия будут проходить по 16 предметам обучения, включая огневую подготовку, стрельбу со всех видов оружия, занятий по тактике, разведке, медицинской подготовке и т. д.

Проживание осуществляется в казармах по кубриковой системе от 4 до 6 человек с предоставлением 3-разового питания. На территории прохождения тренировок также находится мечеть, отводится время для молитвы. В вечернее время проводятся культурно-массовые мероприятия, демонстрируются фильмы.

Заключить контракт на 3 года о пребывании в резерве имеют право жители Ингушетии от 19 до 47 лет, имеющие военный билет, прапорщики (до 50 лет) и офицеры (до 55 лет). В период занятий и сборов новобранцам выплачивается средняя заработная плата по месту основной работы, денежное довольствие, помимо этого предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и обмундирование.

Отбор кандидатов осуществляется военными комиссариатами и воинскими частями из числа граждан, прошедших военную службу. Изъявившие желание добровольцы проходят медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией.