Ингушетия отправит 25 тонн груза с теплой одеждой и обогревателями в зону СВО

«Фуру доставят в зону проведения СВО для 503 полка из Ингушетии порядка 25 тонн предметов первой необходимости: продукты питания от местных производителей, гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, спецустройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны», — говорится в сообщении.

По мнению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, регион должен поддержать молодых людей из Ингушетии и других регионов России, осуществляющих свой воинский долг.

«В это непростое для страны время каждый регион России вносит свой вклад в общее дело, помогает нашим ребятам защищать Родину, отстаивать наши права и честь. Ингушетия не может остаться в стороне. Наш долг — поддерживать наших ребят, помогать и как-то облегчить их положение. Пусть знают, что здесь их ценят, помнят, ждут дома целыми и невредимыми, чувствуют нашу заботу на расстоянии», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что свой вклад в формирование партии помощи внесли министерства, ведомства, муниципалитеты и общественные организации республики.

Набор провианта и комплект других составляющих сформирован с учетом пожеланий участников СВО и погодных условий.