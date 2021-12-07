Ингушетия отправит в Сирию новогодние подарки для детей
Республиканские власти закупят для детей из Сирии 1 тыс. рюкзаков с канцелярскими принадлежностями, а также сладкие подарки в канун Нового года, сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Подобные акции Ингушетия проводит не впервые. Помимо самой помощи, несмотря на расстояние, они способствуют укреплению дружбы между Россией и Сирийской Арабской Республикой. На этот раз мы планируем отправить детям к Новому году, конечно же, сладкие подарки, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, развивающие игры», — сказал Калиматов.
Руководитель Ингушетии уверен, что в праздничные дни эти подарки принесут радость детям, которые сейчас так нуждаются в любви и заботе.
Сформированные подарки отправят 20 декабря текущего года по адресатам в девять провинций Сирии с аэродрома «Чкаловский» спецбортом Минобороны России.