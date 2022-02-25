Ингушетия отправляет в Ростов-на-Дону гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Помощь для эвакуированных жителей Донбасса по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова будет доставлена в распределительный центр, откуда она направляется в места временного пребывания беженцев.

Как сообщала газета «Ингушетия», пункт приема гуманитарной помощи на базе штаба «Мы вместе» открылся 22 февраля в городе Назрани.

Напомним, Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Калиматов назвал день признания ЛНР и ДНР историческим для жителей двух республик.

Отметим, что более 70 регионов России, в их числе и Ингушетия, заявили о готовности принять людей из Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуируют в страну в связи с опасной обстановкой на родине.

«Ингушетия и ее жители готовы всегда помочь тем, кто оказался в беде. И сегодня мы протягиваем руку помощи беженцам, вынужденным покинуть свои дома, бросить все нажитое годами. Для них в республике уже подготовлены места для проживания, будут созданы все условия», — написал он на своей странице в Instagram.

По последним данным, в Россию прибыло более 100 тыс. человек из ЛДНР.