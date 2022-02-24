Ингушетия перенимает опыт Ставрополя по реанимации простаивающих предприятий и поддержке МСП

«Вопросы, обсуждаемые на совещаниях, позволяют нам находить решение разных проблем сообща, а личный же контакт дает больше возможностей и более полную информацию для обмена опытом. С этой целью я выехал на Ставрополье, где мой коллега, губернатор края Владимир Владимиров, ознакомил меня с рядом значимых промышленных объектов, которые действуют на территории региона», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что на заводе «Монокристалл» ему показали полный цикл производства уникальных сапфировых кристаллов, которые сегодня предприятие экспортирует во многие страны мира. А в краевом индустриальном парке «Мастер» Глава Ингушетии и губернатор Ставрополя рассмотрели региональные решения для поддержки малых и средних предприятий производственного профиля.

«У нас в регионе развивается алюминиевый кластер и в планах реанимировать светодиодный завод. Поэтому, увидев, как создается на абсолютно разрушенном предприятии площадка с 60 действующими производствами, я многое для себя узнал, поставил задачу — наладить коммуникационную площадку, которая будет способствовать общению между предпринимателями, генерировать новые идеи, находить потенциал к их реализации», — считает руководитель субъекта.

Кроме того, по его словам, для двух регионов важно взаимодействие и в сфере АПК. Ингушетия вышла на уровень, когда может обеспечить себя мясом, теперь надо расти дальше.

«Здесь приоритетен вопрос обучения высококвалифицированных специалистов, агрономов и т. д. Хорошая возможность — получить эти знания в Ставропольском государственном аграрном университете», считает Калиматов.

Он поблагодарил Владимира Владимирова за плодотворный день, подчеркнув — «будем развивать сотрудничество».

«Уверен, нам необходимо наращивать межрегиональное сотрудничество, и такие встречи этому способствуют. Уже во время рабочей поездки Махмуд-Али Макшарипович дал несколько поручений, связанных с совместной деятельностью со ставропольскими производителями. Не сомневаюсь, что партнерство будет и дальше развиваться», — сказал, в свою очередь, Владимиров, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.