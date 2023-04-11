Ингушетия перенимает практики по противодействию экстремизму и терроризму в молодёжной среде
Ингушетия приняла участие в групповых кейсах по противодействию экстремизму, терроризму и всевозможным негативным проявлениям в молодёжной среде в рамках Всероссийского семинара по профилактике социально негативных явлений на территории мастерской управления «Сенеж».
Участие в пленарных дискуссиях, как отмечает представитель Коммолодёжи Ингушетии Зелимхан Хантыгов, поспособствовали перениманию неких социальных практик для реализации их в республике. В скором времени у комитета по делам молодёжи региона появится возможность реализовать новаторский опыт перед психологически уязвимой группой общественности.
«Факторов, влияющих на сознание молодого поколения, негативного качества в настоящее время полно. Коллеги из других регионов подкинули свои знания по решению этих вопросов, что помогло нашей команде скорректировать свои предложения и выдать достойный и презентабельный вариант решения задач, стоящих перед нами», — подчеркнул Хантыгов.