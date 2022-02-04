Ингушетия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году

«Регион достиг всех показателей по проектам «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Уже расселено 260 человек из 53 жилых помещений общей площадью 2452,59 кв. м., тем самым проект реализован на 119%», — сказал Владимир Сластенин.

По его словам, в 2022 году власти Ингушетии по программе «Жилье и городская среда» намерены переселить 83 человека из 19 аварийных помещений.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны — одна из задач нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.