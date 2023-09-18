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Ингушетия по нацпроекту получила 160 млн руб. на возведение ФОКа

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Республике из федерального бюджета выделили денежные средства на строительство современного спортивного комплекса в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«В сельском поселении Барсуки построят физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках нацпроекта «Демография». Первый в селе объект возводится по заказу Минстроя Ингушетии», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, на эти цели региону выделены 160 млн руб. федеральных средств. На текущий момент на площадке 0,5 га ведутся земляные работы. В скором времени рабочие приступят к строительству фундамента.

«Строительство первого спортивного объекта — долгожданное и радостное событие для сельчан. Желающих заниматься спортом там много, а вот возможностей нет. Многим спортсменам приходится выезжать в соседние населенные пункты, тратя на дорогу время и деньги», — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, в будущем году проблема отсутствия ФОКа с большими залами, душевыми и раздевалками будет решена.

Напомним, в этом году ФОК построят и в городе Сунже вместо старого сооружения, где были обнаружены многочисленные нарушения норм безопасности.

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