Ингушетия почти полностью искоренит проблему очередности в детсады в 2023 году
Два десятка образовательных объектов более чем на 5 тыс. дошкольников введут в регионе до конца 2023 года за счет финансирования проекта «Демография», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона в пятницу.
«Благодаря открытию 20 детсадов в разных населенных пунктах региона на 98% решится вопрос охвата наших детей дошкольным образованием», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его информации, современные здания со всеми условиями рассчитаны более чем на пять тысяч мест.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что на новых объектах появятся постоянные рабочие места, многие смогут увеличить доходы семьи. Кроме того, в детских садах малышей будут учить коммуникативным и бытовым навыкам, готовить к учебе в школе.
Ранее Калиматов сообщал, что власти нацелены перевести школы республики на обучение в одну смену после открытия новых зданий в 2025 году.