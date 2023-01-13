Ингушетия почти полностью искоренит проблему очередности в детсады в 2023 году

«Благодаря открытию 20 детсадов в разных населенных пунктах региона на 98% решится вопрос охвата наших детей дошкольным образованием», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, современные здания со всеми условиями рассчитаны более чем на пять тысяч мест.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что на новых объектах появятся постоянные рабочие места, многие смогут увеличить доходы семьи. Кроме того, в детских садах малышей будут учить коммуникативным и бытовым навыкам, готовить к учебе в школе.

Ранее Калиматов сообщал, что власти нацелены перевести школы республики на обучение в одну смену после открытия новых зданий в 2025 году.