Образование

Ингушетия почти полностью искоренит проблему очередности в детсады в 2023 году

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Два десятка образовательных объектов более чем на 5 тыс. дошкольников введут в регионе до конца 2023 года за счет финансирования проекта «Демография», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона в пятницу.

«Благодаря открытию 20 детсадов в разных населенных пунктах региона на 98% решится вопрос охвата наших детей дошкольным образованием», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, современные здания со всеми условиями рассчитаны более чем на пять тысяч мест.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что на новых объектах появятся постоянные рабочие места, многие смогут увеличить доходы семьи. Кроме того, в детских садах малышей будут учить коммуникативным и бытовым навыкам, готовить к учебе в школе.

Ранее Калиматов сообщал, что власти нацелены перевести школы республики на обучение в одну смену после открытия новых зданий в 2025 году.

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