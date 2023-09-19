Соглашение

Ингушетия подписала соглашение с ТПП России о сотрудничестве

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В администрации Главы Ингушетии в Магасе Махмуд-Али Калиматов, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и руководитель ТПП региона Радмила Нальгиева подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В документе отмечается, что стороны в пределах своей компетенции намерены осуществлять взаимодействие по ряду направлений. В частности, планируется укрепление и развитие межрегионального и международного сотрудничества, содействие реализации региональной промышленной политики.

«Подписали сегодня трехстороннее соглашение с Торгово-промышленными палатами России и Ингушетии. Этот документ поможет укрепить наши деловые связи и взаимодействие по различным вопросам. В первую очередь, речь идет о формировании современной инвестиционной инфраструктуры региона, исходя из необходимости объединить усилия государственных и предпринимательских структур», — цитирует Главу республики его пресс-служба.

Он отметил, что в рамках соглашения будем взаимодействовать по ряду направлений. В частности, речь идет о социально-экономическом развитии республики, привлечении российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, поддержке предпринимательства и многом другом.

«Мы продолжим оказывать содействие созданию новых предпринимательских структур, новых производств, освоению новой продукции и других событий для реализации этих направлений трехстороннего долгосрочного сотрудничества», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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