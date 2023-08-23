Ингушетия подпишет межпарламентское сотрудничество с Курской областной думой

«В рамках визита в Курскую область планируется подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Народным собранием Республики Ингушетия и Курской областной думой», — пишет Тумгоев.

По словам спикера, планируется открытие мемориального комплекса «Курская битва» с обелиском, на котором увековечены имена ингушей — участников Курской битвы.

«Данная инициатива воплотилась в жизнь при поддержке Главы республики Махмуд-Али Калиматова и благодаря усилиям ингушской диаспоры в лице полномочного представителя региона в Курской области Хасана Цароева, заместителя начальника Московской железной дороги Мухарбека Озиева и других лиц. Победу на Курской дуге невозможно переоценить. Победа в этом сражении стала предвестницей Великой Победы. Инициатива полностью перешла в руки Красной армии и завершилась победой в Берлине 9 мая», — написал глава парламента региона.

Он сообщил, что почтить память о подвиге советского солдата в Курск приехало более 40 делегаций из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, руководители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, представители и ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтерские организации.