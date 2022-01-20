Ингушетия получила 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт школ

«В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации республики, расположенные в Сунже, Назрани, Малгобеке и Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. На проведение ремонтных работ в этих школах выделено 1,6 млрд рублей из федерального бюджета», — сказала Бокова.

По ее информации, для обеспечения полноценного и качественного учебного процесса необходимо создать условия для развития личности ребенка, поэтому программа капремонта школ особенно актуальна и важна в условиях стремительно развивающегося мира.

Бокова отметила, что создание современной школы позволит проводить работу с детьми в обновленных образовательных организациях и сократит разрыв между сельскими и городскими школами.

Всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования», инициированной Владимиром Путиным, по всей стране отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.