Ингушетия получила 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт школ
В республике по программе проведения капремонта с 2022 по 2026 годы планируется отремонтировать полсотни общеобразовательных учреждений, сообщила газете «Ингушетия» министр образовании науки региона Эсет Бокова.
«В первоочередной план модернизации вошли 23 образовательные организации республики, расположенные в Сунже, Назрани, Малгобеке и Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах. На проведение ремонтных работ в этих школах выделено 1,6 млрд рублей из федерального бюджета», — сказала Бокова.
По ее информации, для обеспечения полноценного и качественного учебного процесса необходимо создать условия для развития личности ребенка, поэтому программа капремонта школ особенно актуальна и важна в условиях стремительно развивающегося мира.
Бокова отметила, что создание современной школы позволит проводить работу с детьми в обновленных образовательных организациях и сократит разрыв между сельскими и городскими школами.
Всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования», инициированной Владимиром Путиным, по всей стране отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.