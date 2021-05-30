Культура

Ингушетия получила более 66 млн руб. субсидии на поддержку театров

0
ТЮЗ Ингушетии

Ингушетия получила более 66 млн субсидии из федерального бюджета на поддержку деятельности театров, капремонт детских школ и совершенствование материально-технической базы ДК в 2021 году.

Об этом на совещании в Грозном рассказал министр культуры республики Темерлан Дзейтов, сообщает ТАСС.

«В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2021 году нам выделена субсидия из федерального бюджета в размере более 66 млн рублей в том числе на поддержку творческой деятельности театральных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы домов культуры и капремонт детских школ искусств. В настоящее время заключены все необходимые соглашения о предоставлении средств с муниципальными районами республики и запрошены предельные объемы финансирования в Минкультуры России», — сказал Дзейтов.

По его словам, часть субсидии будет распределена между тремя профессиональными театрами, а также средства получит театр юного зрителя региона.

«По всем мероприятиям ведется активная работа в части доведения выделяемых субсидий до получателей. Так, по укреплению материально-технической базы домов культуры в текущем году по итогам конкурсного отбора субсидию получат два учреждения для приобретения оборудования. А капремонт детской школы искусств в Назрани планируется начать с 1 июля текущего года и завершить в октябре 2021 года», — добавил министр.

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Чечню провела 29 мая в Грозном совещание с министрами культуры субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вице-премьер Ингушетии: социальная политика в приоритете властей республики
Мэр Малгобека отмечает высокую явку избирателей на предварительном голосовании «Единой России»
В Малгобекском районе Ингушетии отмечается хорошая явка избирателей голосования партии «Единая Россия»
Около тысячи человек приняли участие в открытии летнего туристического сезона в горной Ингушетии
Депутат горсовета столицы Ингушетии поблагодарила участников избирательного процесса «Единой России» за активность
В Ингушетии открылось 28 счетных участков для очного предварительного голосования партии «Единая Россия»
В Карабулаке ликвидируют последствия повреждения водопровода во время земляных работ
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан
В Ингушетии с начала года снизили количество объектов незавершенного строительства с 212 до 185
В Ингушетии подрядчик предстанет перед судом за хищение 1,6 млн рублей
Юные художники принимают участие в флешмобе «Окна Ингушетии»

Главное

Яндекс.Метрика

 