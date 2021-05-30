Ингушетия получила более 66 млн руб. субсидии на поддержку театров

Об этом на совещании в Грозном рассказал министр культуры республики Темерлан Дзейтов, сообщает ТАСС.

«В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2021 году нам выделена субсидия из федерального бюджета в размере более 66 млн рублей в том числе на поддержку творческой деятельности театральных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы домов культуры и капремонт детских школ искусств. В настоящее время заключены все необходимые соглашения о предоставлении средств с муниципальными районами республики и запрошены предельные объемы финансирования в Минкультуры России», — сказал Дзейтов.

По его словам, часть субсидии будет распределена между тремя профессиональными театрами, а также средства получит театр юного зрителя региона.

«По всем мероприятиям ведется активная работа в части доведения выделяемых субсидий до получателей. Так, по укреплению материально-технической базы домов культуры в текущем году по итогам конкурсного отбора субсидию получат два учреждения для приобретения оборудования. А капремонт детской школы искусств в Назрани планируется начать с 1 июля текущего года и завершить в октябре 2021 года», — добавил министр.

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Чечню провела 29 мая в Грозном совещание с министрами культуры субъектов Северо-Кавказского федерального округа.