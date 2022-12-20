Ингушетия получила новую технику для защиты лесов от пожаров

«В Минприроды Ингушетии поступили семь единиц новой партии лесохозяйственного оборудования: четыре культиватора, плуг, машина для посадки саженцев и почвофреза. Вся эта техника предназначена для лесовосстановления и лесоразведения, а также для использования при подготовке к пожароопасному сезону и во время тушения лесных пожаров», — заявил министр на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым в Магасе.

Руководитель ведомства отметил, что новое оборудование уже передано подведомственным учреждениям министерства для использования в работе.

Обновленная техника позволит увеличить качество и объемы лесохозяйственных работ и намного облегчит работу сотрудников в части ухода и заботы о лесах республики. Кроме того, с начала текущего года в рамках нацпроекта «Экология» в лесничества региона поступило два лесных трактора «Беларус 82.2», которые предназначены для выполнения работ по лесовозобновлению и уходу за лесосекой после вырубки леса, а также при использовании навесного и прицепного оборудования для сбора, погрузки, разгрузки и транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков и др.

Новая техника будет использоваться в пожароопасный период, а также для ведения лесного хозяйства, создания минерализованных полос и других мероприятий, которые смогут помочь для предотвращения возгораний, которые могут возникнуть в лесном массиве.

Как отметил Калиматов, поступление нового оборудования для расширения, оздоровления и защиты лесов является еще одним свидетельством поддержки региона со стороны федерального центра.

По данным пресс-службы, в 2022 году благодаря проведению профилактических мероприятий с использованием ранее закупленной спецтехники и оборудования удалось пройти пожароопасный период без возгораний на территории лесного фонда Ингушетии.